Nella mattinata di oggi, mercoledì 6 dicembre, Nas e Asl di Frosinone sono nuovamente entrati in azione a Ceccano assieme ai carabinieri del comando locale.

Dopo i controlli in un minimarket, che hanno portato soprattutto a una denuncia per possesso irregolare di armi (sciabola e balestre), sono in corso ispezioni igienico-sanitarie in altri due locali del centro.