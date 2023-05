Ceccano, “Viva la mamma”: salute, gastronomia, divertimento

Dibattito su salute e prevenzione, stand gastronomici, danza, teatro, musica e area bimbi. Tutto in un evento, “Viva la mamma”, «una grande festa - la presentano gli organizzatori - per omaggiare la colonna portante della famiglia e della società».

A Ceccano, presso piazzale Bachelet, si terrà una due giorni a tema: sabato 13 maggio, a partire dalle ore 16.30, e la domenica seguente, dalle ore 10.30, in occasione della festa della mamma.

"Viva la mamma" con Regione e Comune

La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Viva e dal comitato “Tutti uniti per migliorare Ceccano” con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Ceccano.

Un’area sarà riservata ai convegni su malattie oncologiche, gravidanze problematiche, fasi della vita di una donna.

Si esibiranno la compagnia teatrale “Atto Primo”, la band musicale 4Play e varie scuole di ballo per adulti e bambini. Saranno presenti realtà territoriali che proporranno prodotti tipici e artigianali, e tante associazioni sportive, culturali e di volontariato. Sono previsti oltre cinquanta espositori nonché un’ampia area per i bambini.

Il consigliere Bronzi: «Divertimento e riflessione»

Il consigliere Pasquale Bronzi, presidente altresì del comitato promotore, lo lancia come «un fine settimana da condividere tra amici ed in famiglia, volto ad assicurare divertimento e svago senza però rinunciare a momenti di riflessione e informazione».

Proprio in materia di salute e prevenzione, aggiunge in conclusione: «Riteniamo indispensabile e centrale parlare e sensibilizzare la cittadinanza. Così come in questo particolare momento storico riteniamo cruciali le tematiche relative alla natalità, alla famiglia ed alla centralità della mamma».