“La natura si ribella” al Castello dei Conti di Ceccano

Venerdì 12 maggio, dalle ore 9 alle 13, il Castello dei Conti di Ceccano ospiterà il convegno internazionale “La natura si ribella: il controverso rapporto tra ambiente e salute”. L’evento, aperto alle scuole superiori cittadine, è organizzato dall’amministrazione comunale con quattro partner: Croce Rossa e Infermiere volontarie di Frosinone, Università cattolica “Nostra Signora del buon consiglio” di Tirana, Associazione per la vita “Carlo Donfrancesco” e Istituto “Scudi di San Martino”.

Interverranno professionisti in campo sanitario, ambientale ed estetico. Nella “Sala dell’ottagono” del maniero medievale, però, i lavori saranno aperti dal sindaco Roberto Caligiore e altri tre esponenti di Fratelli d’Italia: i consiglieri regionali Alessia Savo e Daniele Maura, l’una presidente della Commissione Sanità e l'altro vicepresidente della Commissione “Ricerca e innovazione", e il deputato di casa Massimo Ruspandini, vicecapogruppo di FdI alla Camera.

"La natura si ribella": i relatori del convegno

I relatori sono trecidi: sorella Elide Pro, ispettrice provinciale delle Infermiere volontarie di Frosinone “Florence Nightingale”; Stefania Nottola, docente dell’Università Sapienza di Roma, responsabile del laboratorio di microscopia elettronica “Pietro Motta” (“Donna, ambiente e salute riproduttiva”); Carolina Ambra Redaelli, presidente dell’Apeo, Associazione professionale di estetica oncologica, in diretta streaming da Milano, e l’estetista oncologica Stefania Alteri (“Il benessere incontra la terapia oncologica”); Loredana Giansanti, tricoprotesica esperta in parrucche oncologiche (“Salute in bellezza e benessere”).

E poi ancora: Giuseppe Mezzetti, direttore della Uoc di chirurgia generale di Sora (“Valle del Sacco, insieme per la salute”); Antonella Del Brocco, specializzata in biochimica e patologia clinica, responsabile di un laboratorio di analisi (“Beta Hch: una piccola molecola di grande impatto”); Margherita Eufemi, docente di scienza biochimiche all’Università Sapienza di Roma; Catello Scarica, embriologo clinico e responsabile di laboratorio al Pma-European hospital (“Come l’ambiente influenza l’infertilità maschile”).

In conclusione: la testimonianza di Marta Di Palma, maestra originaria di Arnara, già paziente oncologica; la coreografia “Memories” a cura di Fabiola Pasqualitto e ad opera di Susanna Greci; Giusy Migliorelli, esperta di diritto ambientale (“La politica ambientale: ruolo delle amministrazioni locali nella tutela dell’ambiente”; Serena Petrillo, responsabile del dipartimento di scienze farmaceutiche dell’Università cattolica “Nostra Signora del buon consiglio” di Tirana (“Trottula de Ruggero: donna bella… donna sana, donna sana… donna bella”.

A moderare l’incontro sarà Bruna Marzucchini, docente dell’Università Tor Vergata nonché del sinergico ateneo albanese. Alle ore 11 ci sarà un “coffee break”, pausa caffè curata dagli studenti dell’Istituto alberghiero di Ceccano. Al termine del convegno, infine, i ragazzi dai 18 ai 28 potranno prenotare uno dei quindici screening dell’omocromo garantiti gratuitamente da un locale laboratorio di analisi.