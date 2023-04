A Ceccano torna la “Scuola di formazione politico-sociale” di Patto Civico, presieduto dal professor Mario Sodani, ma organizzata con altre tre associazioni: Cultores Artium, IndieGesta e Progresso Fabraterno. La sesta edizione verrà aperta oggi - 13 aprilre - alle 18.30 nell'ex Cinema Italia di Borgo Garibaldi. Il primo incontro, moderato da Orietta Cecconi, verterà su servizi e criticità della sanità provinciale. Interverranno Gennaro Scialò e Loreana Macale, nell'ordine dirigente delle professioni sanitarie della Asl e direttrice didattica del corso di laurea in Infermieristica di Ceccano e Sora. «L'intento - dichiara Gianluca Popolla, tra i promotori - è quello di coinvolgere il maggior numero di associazioni e persone in maniera trasversale e disinteressata per portare avanti un lungo percorso di crescita comune».

Si tratta di un progetto a medio-lungo termine: «Un atto dovuto alle nuove generazioni - lo definisce Popolla - alle quali stiamo lasciando una società peggiore rispetto a quella ereditata». L'obiettivo della scuola politico-sociale, dunque, è «fornire ai cittadini gli strumenti per scegliere in maniera critica e consapevole la direzione del proprio impegno civico in ogni settore della vita di comunità». Dopo l’esordio con la sanità, «saranno trattati numerosi temi caldi in maniera scientifica e oggettiva - s'informa infine - grazie all'aiuto di comprovati esperti di ogni settore, lasciando ampio spazio al dibattito tra i presenti senza limiti o preclusioni ideologiche».