La scuola più antica di Ceccano rischia di chiudere dopo oltre centocinquant'anni. La paritaria "Santa Giovanna Antida", un tempo diretta della Suore di carità, è oggi gestita da una cooperativa costituita da genitori degli alunni. Ci sarebbero difficoltà finanziarie dietro la potenziale chiusura della "scuola delle monache", com'è ribattezzata sin dalla sua nascita nel lontano 1868. Si trova al centro storico, sviluppata in altezza, davanti alla chiesa abbaziale di San Nicola. Appartiene all'omonima rete territoriale di scuole cattoliche e conta un centinaio di iscritti. Una vera e propria istituzione lungo la centrale via Roma, attiva esattamente da 156 anni, è stata la scuola frequentata da tante generazioni di ceccanesi. Ora le prime voci che trapelano dai corridoi della scuola equiparata, a metà tra pubblico e privato. Alla fine del mese scorso si è svolta una riunione informativa con i rappresentanti dei genitori.

IL RAMMARICO

Parla da sé il fatto che alcuni siano già impegnati a trovare un'altra scuola elementare per i loro figlioletti in tempo per il prossimo anno scolastico. Presto, "dalle monache", potrebbe scoppiare un caso come quello esploso all'Istituto "Beata Maria De Mattias" di Frosinone. È la scuola paritaria frusinate che, dopo un'ondata di proteste, è stata salvata dalla fondazione anagnina "Bonifacio XVII".La consigliera Simona Sodani, delegata alla pubblica istruzione, dichiara: «Prima di esprimere il rammarico istituzionale del Comune di Ceccano per le difficoltà che sta attraversando la Scuola di Santa Giovanna Antida, consentitemi il ricordo personale di una bambina che verso la fine degli anni '80 varcava l'ingresso di questa scuola accolta dal calore umano di insegnanti religiose e laiche che mantenevano in comune l'amore verso la loro professione, con la missione di accompagnare negli anni intere generazioni e spesso formando nuove classi dirigenti della nostra città». In attesa di sviluppi, conclude: «L'amministrazione Caligiore ha da sempre riservato nei confronti di questa istituzione scolastica ponendola in ogni occasione alla pari delle altre, includendola in progetti che hanno previsto incontri in tema di legalità e bullismo, per la piantumazione, oltre che concedendo il nostro Cinema teatro Antares per le loro belle manifestazioni di fine anno, perché per noi tutti gli studenti ceccanesi meritano le stesse opportunità, soprattutto in ambito educativo».Marco Barzelli