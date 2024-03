Ceccano, extra smog allo Scalo: blocco del traffico e auto senza motore in centro

Nella giornata di domani, 3 marzo, un senso alla domenica ecologica lo darà il “Trofeo speed down”: una gara di auto senza motore con invito alla mobilità alternativa. Il Comune di Ceccano, ancora privo di piano del traffico e attitudine al trasporto pubblico, attuerà il secondo blocco totale dei veicoli nel centro urbano a causa dell’extra smog nella parte bassa della città.

L’illogicità del provvedimento, non obbligatorio ma attuato dai Comuni per consuetudine, continua a essere dimostrato anche dai dati.

La centralina Arpa dello Scalo, situata nella zona di maggior traffico, ha fatto registrare un’alta concentrazione media di Pm10 anche e soprattutto durante la prima eco-domenica organizzata per abbatterla.

Pm10, 40 sforamenti in 60 giorni

La stazione rilevatrice si trova del resto in zona Borgata, lungo via per Frosinone, che resta fuori dalla Ztl e aperta al traffico al pari delle altre arterie regionali. Durante il primo blocco totale, registrato il 28 gennaio scorso, si arrivò a 92 microgrammi per metro cubo, quasi il doppio della soglia limite fissata a 50.

Lo Scalo di Ceccano ha centrato il ventesimo sforamento durante il primo blocco del traffico. Ancor prima del secondo, intanto, è andato oltre le 35 giornate “fuorilegge”. Sono ormai quaranta.

La normativa regionale ne tollera al massimo 50, affinché venga tutelata la salute pubblica. Le ultime piogge, intanto, hanno "ripulito" un bel po' l'aria della bassa "Contea": la peggiore nei grandi centri della Valle del Sacco in sette degli ultimi dieci anni.

Extra smog in zona Scalo

Si riparte da 40, appena dieci in meno della soglia d’allarme, dopo il primato del 2023 con 84 superamenti giornalieri dei valori massimi delle polveri sottili più grossolane. Bisogna di certo guardare più alle concentrazioni giornaliere, anche e soprattutto delle polveri ultrasottili, che al numero di sforamenti del valore limite.

La situazione dello Scalo è sicuramente migliorata rispetto a dieci anni fa, quando si registravano più di 100 sforamenti di Pm10. Limitare il traffico, inoltre, contribuisce anche alla riduzione delle polveri ultrafini ma esclusivamente nel centro urbano.

Riduce le particelle ancor più dannose di Pm10 e Pm2.5, quelle non ancora misurate dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Risulta controproducente, però, per lo stesso Scalo.

Macchine senza motore in centro

Il “Trofeo speed down”, la corsa di macchinette senza motore, inizierà alle ore 8.30 nella centrale piazza 25 Luglio. I partecipanti scenderanno per via Giulio Stirpe alla volta di via Madonna della Pace per poi proseguire lungo viale della Libertà e via Principe Umberto.

Si andrà dal centro storico di Ceccano alla parte bassa della città. Nella vicina via per Frosinone, come sempre, il traffico analizzato dalla centralina Arpa. «Per una domenica all’insegna di sport e divertimento - così l'amministrazione comunale - la città farà da cornice ad una emozionante gara di “Speed down”. Una competizione adrenalinica e totalmente ecologica, dove i mezzi utilizzati sono senza motore, non producono emissioni in atmosfera e funzionano ad energia gravitazionale. Si gareggia in discesa, su strade asfaltate».

Il Comune di Ceccano, infine, sprona la cittadinanza a partecipare: «L’evento, che vedrà la partecipazione di molti appassionati, sarà coinvolgete per il pubblico che potrà assistere all'evento lungo il percorso dislocato tra le strade e vicoli della nostra città».