Cassino, Rocca all'inaugurazione dell'anno accademico: «Residenze universitarie nostra priorità»

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università di Cassino e del Lazio meridionale indicando nelle residenze per gli studenti «una nostra priorità».

«Vi ringrazio per avere sottolineato l'aspetto della solidarietà e dell'inclusività, saremo un'istituzione appieno quando saremo completamente inclusivi - ha detto commentando il video che ha aperto la cerimonia - un'università che si apre a sfide difficili ed è un segnale che porta ad avere un'attenzione fondamentale per questo territorio. Sono convinto che questa università possa e debba giocare ruolo fondamentale rinascita ciociara, come sapete sono particolarmente legato a questa terra».

Rispetto all'ateneo: «Sento una mancanza che abbiamo come amministrazione, penso alle residenze universitarie, le stiamo aumentando ma è un lavoro difficile in un bilancio che vede oltre 500 milioni di euro di interessi di debiti che abbiamo ereditato e che togliamo ai servizi.

Le residenze sono una nostra priorità è una indicazione precisa che ho dato a LazioDisco, Abbiamo aumentato il fondo di 4 milioni ma ancora non basta»

Rocca ha detto, inoltre, di seguire «con grande attenzione il lavoro che state facendo su Pnrr, sono contento delle tante collaborazioni che questa università ha avviato, la capacità di avere energia a costo zero» e ha poi sottolineato la scelta di Raffaele Trequattrini per il Consorzio industriale del Lazio: «Una persona di spessore che sono certo, sarà sostenuta da questa università per una strategia di rilancio trasparente, in dialogo costante con noi. C'è la vicinanza della mia amministrazione al vostro percorso per tutto quello che avete realizzato fino a oggi e per essere un punto di riferimento per la regione e per il mondo accademico italiano e internazionale».

Al presidente Rocca è stato donato, infine, il "sigillo" dell'università di Cassino. Dopo la cerimonia il presidente sarà alla Reno de Medici dove di recente si è conclusa la vertenza con la revoca dei licenziamenti