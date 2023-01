Martedì 24 Gennaio 2023, 08:33

Le radici degli alberi in alcune strade di Cassino stanno creando problemi ai commercianti e alle casse del Comune per la richiesta di risarcimento dei danni. Da anni è una battaglia tra l'ente pubblico e i proprietari di locali commerciali per le radici che si allungano sotto terra rovinando i marciapiedi fino ad arrivare ai pavimenti dei negozi. Ed ogni volta il Comune è costretto a risarcire e spesso a ricorrere alle transazioni dopo le condanne del tribunale. L'ultimo episodio la settimana scorsa. La proprietaria di un locale di via Torino, attraverso i suoi legali, ha citato in giudizio il Comune di Cassino innanzi al Tribunale per risarcimento danni a causa della spinta delle radici delle piante ivi esistenti. E' quanto si legge nella delibera di giunta che autorizza il sindaco a nominare un legale e un perito tecnico. Le operazioni peritali del Ctu si sono svolte ieri. A sua volta il sindaco è stato autorizzato a costituirsi nel giudizio avverso l'atto di citazione. Mentre l'udienza in tribunale si terrà il prossimo 30 maggio.

IL PRECEDENTE

Alcuni mesi fa il Comune ha dovuto risarcire un commerciante di via De Nicola di 8 mila euro per lo stesso motivo. Ed anche altri. La maggior parte degli episodi si stanno verificando proprio in via De Nicola, la parallela del Corso, dove sono fiorenti e ricchi di fogliame i tigli. Perché qui gli alberi sono stati piantati a un metro dall'ingresso dei negozi e le radici hanno sollevato tratti di marciapiede. Il Comune sta intervenendo con le riparazioni. Ossia ripristinando le mattonelle e riducendo il terreno sollevato ma senza tagliare eccessivamente le radici per evitare la morte della pianta. Intanto i commercianti corrono ai ripari sollecitando il settore manutenzione ad intervenire. Ma non sempre in maniera rapida. Comunque le radici stanno creando problemi anche in altre strade. Come in via XX Settembre, in via Cimarosa, in via Bellini. Problemi anche in via Colombo, in via Leonardo Da Vinci, e strade laterali. E comunque molti marciapiedi sono sconnessi sia per l'usura e sia per la mancata manutenzione. Riguarda sia quelli con l'asfalto e sia con le mattonelle. Il progetto marciapiedi avviato l'anno scorso si è fermato. Sono stati rifatti solo alcuni del centro ma tutti gli altri versano in condizioni pessime. E spesso causano incidenti ai pedoni che poi richiedono i danni al Comune. E spesso le cause finiscono con la condanna dell'ente costretto a risarcire i cittadini.