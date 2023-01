Martedì 24 Gennaio 2023, 07:49



Sarà affidato questa mattina l'incarico al medico legale da parte del pm che si sta occupando dell'incidente stradale che è costato la vita al 32enne arpinate Elio Orsini la cui salma si trova nell'obitorio del Santa Scolastica di Cassino.

Si può ipotizzare che dopo la procedura ed il giuramento, il medico incaricato eseguirà l'esame autoptico nell'obitorio per accertare l'esatta causa della morte, pare avvenuta sul colpo. A quel punto la salma sarà restituita ai familiari per i funerali. Al momento non sembra che ci siano indagati, ma i carabinieri hanno avviato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle ore 20:30 di sabato quando Orsini, che viaggiava sulla sua Renault Modus in direzione Sora insieme alla sua amica a quattro zampe Bella, si è schiantato contro una Jeep Renegade con a bordo una famiglia di Sora, due adulti e una bambina, tutti feriti lievemente.

LA RICOSTRUZIONE

L'incidente è avvenuto in zona Vuotti, tra il supermercato Polsinelli e il ristorante Tempio di Bacco, a poca distanza da dove a Ferragosto di quattro anni fa perse la vita la 18enne sorana Stella Tatangelo. La Jeep è finita fuori strada mentre la Modus si è ribaltata su un fianco. La sua inseparabile cagnolona nera Bella è stata estratta dai carabinieri e legata ad un palo. Era illesa. Guaiva e guardava la vettura in cerca del suo padrone, in attesa che tornasse a riprenderla. Elio invece era incastrato nell'abitacolo ridotto ad un ammasso di lamiere, probabilmente fin da subito privo di vita. Lo era quando i vigili del fuoco ed sanitari del 118 lo hanno tirato fuori in un estremo e disperato tentativo di strapparlo alla morte. Il dolore nella comunità arpinate è ancora fortissimo così come lo sono lo sgomento ma anche la rabbia per quanto accaduto.

LA SICUREZZA

Al di là della dinamica del drammatico sinistro, che sarà accertata dai carabinieri della compagnia di Sora, il problema della sicurezza stradale rimane ed altissima si è levata la voce non solo dei residenti ma anche di tanti cittadini che chiedono un intervento per metterla in sicurezza. Non si tratta dell'unica strada al centro delle polemiche: ve ne sono tante nella provincia di Frosinone e soprattutto nel territorio della Valle del Liri e di Comino. Tantissime le richieste di intervento perlopiù rimaste inascoltate in questi anni e gli incidenti continuano a verificarsi, con giovani vite spezzate prematuramente insieme ai loro tanti progetti di vita, sogni e desideri