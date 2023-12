Cassino, l'avvocato Giannichedda e' il nuovo presidente della Camera Penale

L’avvocato Gianluca Giannichedda eletto, per acclamazione, presidente della Camera Penale di Cassino. L’assemblea degli iscritti c’è stata nella mattinata di oggi, 4 dicembre 2023, al tribunale di Cassino. Un’assemblea che ha suggellato l’unità dell’importante organo di rappresentanza dei penalisti del foro cassinate.

L’avvocato Giannichedda - già presidente dell’ordine degli avvocati di Cassino- subentra all’avvocato Pasquale Improta, al quale è stato richiesto di rimanere all’interno della squadra per dare il suo contributo di esperienza maturata sul campo.

Gli altri membri del consiglio direttivo sono: Luciano Riccardelli, Antonio Di Sotto, Laura Fasili, Antonio De Cristofano, Marco Rossini.

Nella continuità, il neo presidente ha focalizzato l’attenzione su alcuni punti programmatici, come: la Formazione continua degli iscritti, il rapporto con la magistratura, con il foro, con la stampa e la rigorosa attenzione al rispetto delle garanzie processuali.

Il presidente uscente e il nuovo presidente, hanno rivolto un pensiero al fondatore della camera pedonale di Cassino, l’avvocato Eduardo Rotondi. “Ad Eduardo va il nostro caloroso saluto, un abbraccio e la nostra gratitudine”, è stato il commento.

Commosso pensiero è stato rivolto all’avvocato Gianrico Ranaldi, fine giurista e punto di riferimento dell'avvocatura e del mondo accademico non solo di Cassino.