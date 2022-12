Cassino, intralcia il traffico e tenta di denudarsi: caos in centro

Dà in escandescenza nel pieno centro di Cassino. Proganista un uomo di coloro che questa mattina, dapprima si è seduto a terra lungo il centralissimo Corso della Repubblica creando non pochi disagi alle auto in circolazione. Poi, in un secondo momento, si è incamminato vero la chiesa Madre e una volta giunto nei pressi della Concattedrale ha inziato a denudarsi. I residenti e i passanti hanno allertato le forze dell'ordine. In pochi minuti sono giunti i carabinieri e la polizia. L'uomo è stato fermat ed identificato. Una volta arrivato il personale saniatrio del 118 l'uomo è stato trasferito in ospedale all'ospedale Santa Scolastica di Cassino.