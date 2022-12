Ritardi dei treni e disagi sulla tratta Roma-Cassino: caos e pendolari bloccati a Termini

Un pomeriggio da dimenticare quello vissuto dai pendolari della tratta Roma-Cassino. Una serie di ritardi (causati da un'incoveniente tecnico, come comunicato da Rfi), che ha messo a dura prova la pazienza di molti. Tutti i treni hanno accumulato oltre un'ora di ritardo e alcuni che erano previsti come diretti sono stati fatti fermare nelle fermate intermede perché altri sono stati soppressi. Caos e pendolari bloccati a Termini.

"Meglio dimenticare questo pomeriggio, siamo rimasti bloccati a Roma Termini, il treno della 15.42 per Cassino è partito alle 16.58. Siamo stati messi a dura prova", ha raccontato un viaggiatore.

Questa la comunicazione di Rfi: "Linea Roma – Cassino/Castelli, (direzione Cassino/Castelli) dalle ore 16:50 traffico ferroviario in graduale ripresa tra Roma Termini e Ciampino dopo un inconveniente tecnico a un treno. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti tra 95 e 110 minuti per 3 Regionali e fino a 80 minuti per altri 13 Regionali, 6 cancellati e 10 limitati"