Cassino, Giuseppe Acquaro torna al comando della polizia locale

Da lunedì prossimo, 13 marzo, il Comando della Polizia Locale verrà affidato all’avv. Giuseppe Acquaro. L’atto deliberativo è stato assunto ieri dalla Giunta comunale con l’approvazione dello schema di Convenzione, otto articoli che disciplinano tutti gli aspetti relativi all’utilizzo temporaneo.

Il comandante Acquaro, infatti, è dirigente a tempo indeterminato nel Comune di Fondi. La durata dell’incarico presso il Comune di Cassino, dove sarà impegnato due giorni alla settimana (equivalenti a 12/36h) va sino al 31 dicembre di quest’anno. "Ciò nelle more di coprire di ruolo il posto attualmente vacante, in coerenza con la programmazione in materia di assunzioni di personale e di vincoli finanziari da sottoporre all’autorizzazione del Ministero dell’Interno per il settore della sicurezza. Alla Polizia è infatti demandato il controllo dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Il Comandante Acquaro conosce bene la realtà di Cassino e le problematiche del Corpo della Polizia Locale per aver già ricoperto per un certo periodo l’attuale incarico. L’amministrazione comunale confida molto nella sua elevata professionalità per migliorare la qualità di un servizio essenziale qual è quello della Polizia Locale", è stato dichiarato dall'amministrazione comunale.