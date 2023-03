Cassino, ennesimo incidente in via Appia: due feriti

Ancora un incidente in via Appia, l'ennesimo. Oggi pomeriggio, 8 marzo, lungo l'arteria che collega il comune di Cassino con l'Alto Casertano si è verificato un altro sinistro stradale. Per causa ancora in fase di accertamente d parte delle forze dell'ordine, due auto scontrandosi sono andate a finire nel fossato. Probabilmente l'alta velocità e un sorpasso azzardato hanno causato l'incidente che poteva avere coseguenze ben più gravi. Teatro dello scontro l'incrocio tra via via Appia e via Campo dei monaci, alle porte della Città Martire. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cassino.