Cassino, encomio solenne per gli agenti del commissariato

Una particolare soddisfazione quest’anno, in occasione della Festa della Polizia, per tre operatori della Polizia di Stato del Commissariatodi Cassino insigniti dell’encomio solenne per tre operazioni differenti di polizia. Si tratta dell'assistente capo Vincenzo Cestrone il quale libero dal servizio arrestava l’ autore di uno scippo; del Commissario Enzo Pittiglio, autore della famosa operazione che vedeva protagonisti degli egiziani; dell’ispettrice Erica Gasperini, per una misura cautelare per stolkin da parte di un uomo.

Il Sindaco di Cassino Enzo Salera si è congratulato con loro per "la professionalità con la quale adempiono al proprio dovere, anche a nome della cittadinanza da lui rappresentata".