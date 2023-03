Cassino, disabile aggredito: testimonianza choc della madre al processo

Nel processo per aggressione da parte di un adulto ad un minore disabile, ieri c'è stata una drammatica testimonianza dei genitori che si sono costituiti parte civile assistiti dall’avv. Sandro Salera. Si è tenuta presso il tribunale di Cassino l’udienza relativa al processo contro un uomo di 50 anni che nell’agosto 2018 avrebbe aggredito a Fontana Liri un minore disabile di 14 anni per futili motivi, rendendo necessario il suo trasporto in Ospedale per le lesioni procurate.

Ieri il tribunale di Cassino ha ascoltato la testimonianza dei genitori. Particolarmente drammatica quella della madre che si è commossa nel ricordare le condizioni in cui la violenza ha ridotto il suo bambino.La violenta aggressione , già di per se inaccettabile, è ancor più grave proprio per lo stato di disabilità del minore. La prossima udienza è fissata al 31 maggio per ascoltare in qualità di testimoni le persone che avrebbero assistito alla aggressione.