Casalvieri: cade dal trattore, ferito un anziano

Era intento ad effettuare dei lavori agricoli e stava manovrando il suo trattore quando, per cause in corso di accertamento, è caduto a terra. È successo intorno alle 13:30 di oggi a Casalvieri. Un settantenne è rimasto ferito e trasportato dai sanitari del 118 - giunti sul posto a bordo di una ambulanza e di una auto medica della postazione di Campoli Appennino - all'ospedale civile Santissima Trinità di Sora. Era stata attivata anche l’eliambulanza ma successivamente l’allarme è rientrato.