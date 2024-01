Domenica 14 Gennaio 2024, 09:15

I piccoli borghi si spopolano, ma a Casalvieri il dato è in controtendenza. È quanto emerge dall'analisi dei dati sull'incremento del numero dei residenti.

Sono ben 1.120 i nuclei familiari che al 31 dicembre 2023 vivono nel paese della Valcomino, qualcuno dopo aver acquistato una casa, altri dopo aver ristrutturato quella dei propri antenati.

Di certo si tratta di persone che hanno scelto di vivere lontano dalle grandi città e dal traffico urbano.

«Non soltanto stranieri, la cui piacevole presenza pur registriamo - afferma il sindaco Franco Moscone -, ma anche persone che dai comuni limitrofi hanno intrapreso un sentiero di vita alternativo, magari anche nell'interesse dei propri figli, scegliendo per loro uno stile di vita più tradizionale, lontano dallo stress delle grandi città, circondati dal verde e dalle colline, in un territorio meno urbanizzato rispetto ad altre aree».

La pandemia potrebbe aver segnato uno spartiacque e spinto tante persone a fare scelte di vita "alternative", preferendo una casa in campagna, all'aria aperta, magari con un piccolo orto e qualche gallina all'appartamento in centro città.

Analizzando nel dettaglio il dato, infatti, emerge come nel 2016 le famiglie fossero 1.109, diventate 1.115 nel 2018 per poi diminuire sensibilmente nel 2020 quando, prima che scoppiasse l'emergenza Covid, erano 1091. Poi la risalita, l'arrivo di nuove famiglie, vecchi casolari che sono tornati a vivere.«Un dato incoraggiante - aggiunge il primo cittadino - che se da una parte ci esorta a lavorare con sempre maggiore entusiasmo per implementare i servizi, dall'altra ci fa comprendere il valore rappresentato dal poter vivere in un territorio così bello che, nell'era del Metaverso, in cui tutto scorre a grandissima velocità, può simboleggiare l'alternativa, un pregio ed un valore da custodire e preservare».C'è fermento in paese, dove quest'anno si torna alle urne. Anche la Proloco si sta dando da fare e sabato 13 gennaio prende il via il tesseramento per l'anno 2024. Avverrà in sede alle ore 15, ma in ogni caso ci si potrà tesserare anche successivamente.«Il 2023, per la nostra associazione, è stato un anno molto intenso e proficuo. Di vera ripartenza. Avere la fiducia di ben 72 soci è stato per noi - ovvero per i componenti del Consiglio direttivo - un vero e proprio onore e abbiamo fatto il possibile per risultare credibili e propositivi», spiegano.La Pro Loco nel corso dell'anno è diventata un'associazione di promozione sociale, entrando così nel registro unico nazionale del terzo settore. Tante le attività organizzate per la comunità tra cui il viaggio di gruppo al Rainbow MagicLand, concerti, un torneo estivo di pallavolo, una serata dello street food, la presentazione del libro di Arianna Fiore, la festa di Halloween e la giornata dedicata alla donazione del sangue. «Siamo contenti di aver creato entusiasmo, speranze e bei momenti di condivisione. Si poteva o si doveva fare meglio? Sicuramente e abbiamo ancora tanto da imparare». A breve sarà convocata un'assemblea dei soci e tutti i nuovi tesserati dell'anno 2024 aventi diritto al voto avranno la possibilità di approvare il bilancio consuntivo del 2023 e discutere il bilancio preventivo del 2024. E nell'assemblea si terranno le nuove elezioni.Chiunque tra i tesserati potrà candidarsi nel nuovo direttivo, ma per avere diritto di voto si deve essere soci dell'associazione da almeno 3 mesi.Roberta Pugliesi