Maltempo, a Casalvieri albero su un'auto in transito: ragazzo vivo per miracolo. Danni a Villa Latina

Un ragazzo è salvo per miracolo dopo che un albero si è abbattuto sulla sua auto mentre percorreva la strada che conduce a Casalvieri, dove nel corso della notte il maltempo ha causato numerosi danni. Il giovane è uscito indenne dal veicolo che è stato seriamante danneggiato, grazie ai soccorsi del personale della protezione civile che ha tagliato l'albero in breve tempo liberando il ragazzo dalla "trappola" nella quale si trovava. Nello stesso comune è caduto un palo della luce sulla provinciale. Caduti altri alberi e cartelloni, disagi ovunque, a Villa Latina distrutto il villaggio della manifestazione "Fish and chips".

Tecnici della Provincia, Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno lavorato tutta la notte in Val Comino per far tornare la situazione alla normalità.