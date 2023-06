Giovedì 8 Giugno 2023, 08:52

Casalvieri, due i colpi messi a segno invece nella notte ad Arpino. Il primo si è registrato intorno alle 14:30 di martedì nella frazione di Fallena, a due passi dall'accesso alla superstrada Sora-Cassino. Ed è stata proprio questa la via di fuga imboccata dai malviventi, pare almeno quattro uomini, che a bordo di un potente Suv Bmw scuro hanno fatto perdere le loro tracce. Avevano provato ad entrare in una villetta, ma il proprietario ha avvertito degli strani rumori e li ha messi in fuga. L'allarme è corso dapprima sui social network poi in poco tempo in tutto il paese. Allertati anche i carabinieri che anche nella giornata di ieri hanno approntato dei posti di blocco per controllare il passaggio di eventuali mezzi sospetti. Nella notte, invece, un'altra batteria di malviventi ha agito nella città di Cicerone. Era circa l'una, quando muniti di guanti, passamontagna, zainetti, sono stati immortalati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza posto sia all'estero che all'interno della casa. Con arnesi da scasso hanno forzato l'ingresso ed indisturbati hanno messo a soqquadro l'intero piano terra, rovistando nelle stanze, aprendo i cassetti, gli armadi, spostando ogni cosa.

I ladri hanno tentato di aprire anche una fuciliera al cui interno vi erano delle armi regolarmente detenute. Ma hanno dovuto desistere dal tentativo e non hanno portato via quasi nulla. I malintenzionati sono poi saliti al secondo piano, dove i componenti della famiglia dormivano. È stato il loro cagnolino a dare l'allarme, svegliando i proprietari. A quel punto i ladri si sono dati alla fuga. Immediatamente sono stati chiamati i Carabinieri che già si trovavano in zona per un sopralluogo eseguito a seguito della segnalazione di un altro furto. Sono stati avviati tutti gli accertamenti e individuate tracce lasciate dai balordi utili per risalire alla loro identità. Prezioso sarà l'ausilio fornito dai video registrati dalle telecamere.La notizia dei furti ha suscitato rabbia, ma soprattutto preoccupazioni fra la popolazione che, ancora una volta, chiede maggiori controlli: «Ci chiediamo se noi residenti dobbiamo rimanere in balia dei malintenzionati o se sarebbe il caso di provvedere. Se le autorità non ci aiutano, chi lo fa?». Ed ancora: «I furti non avvengono più solo nelle ore notturne o quando in casa non c'è nessuno ma questi malviventi non hanno alcuno scrupolo ed entrano in casa anche se ci sono i proprietari. Speriamo che non succeda mai nulla di brutto e che queste situazioni non degenerino. Credo che sia qualcosa di veramente molto traumatico - aggiunge un cittadino -trovarsi di fronte a dei ladri. Non so come potrei reagire ma sicuramente per difendere i miei familiari fare qualsiasi cosa».Nella notte i carabinieri sono stati impegnati anche sulla superstrada Sora - Cassino dove il traffico è rimasto bloccato per diverse ore a seguito di un grave incidente verificatosi nel tardo pomeriggio. Chiuso il tratto compreso fra posta Fibreno ed Alvito. Il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro le barriere laterali nei pressi dell'uscita di Posta Fibreno. Nel sinistro non è rimasta coinvolta nessun'altra vettura, ferito l'autista, un 47enne macedone.Roberta Pugliesi© RIPRODUZIONE RISERVATA