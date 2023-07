Giovedì 13 Luglio 2023, 08:51

Ragazzo precipitato da un immobile abbandonato a Casalvieri: i genitori denunciano. È stata presentata ieri mattina attraverso i loro legali, Antonio Nebuloso e Antonio Lecce, presso il commissariato di polizia di Sora la denuncia contro ignoti per chiarire esattamente la dinamica dei fatti avvenuti lo scorso 5 luglio in merito sia alla rovinosa caduta dal lucernario da parte del giovane Ascanio, che la prontezza nel soccorso. I genitori del 14enne elitrasportato al Policlinico Gemelli di Roma in gravissime condizioni, vogliono vederci chiaro e capire eventuali responsabilità da parte del proprietario dell'immobile incompiuto, le ex scuole elementari del paese, dove Ascanio ed i suoi amici hanno trovato facile accesso. All'area - che si trova lungo la strada provinciale 7 per Roccasecca - si accede da una parte attraverso alcuni gradini, facilmente percorribili da chiunque, che dal campo di basket che sorge dinanzi l'attuale scuola elementare. In questo caso l'accesso vuole, però, essere interdetto dalla presenza di alcune transenne mobili. Di chi è la proprietà dell'immobile e delle sue pertinenze? La proprietà ha adottato tutte le precauzioni per rendere l'area e la struttura sicure impedendone l'accesso? Il lucernario sul terrazzo non era infatti visibile, secondo il racconto del quattordicenne, perché completamente coperto dalla vegetazione spontanea.

Oltre a questi dubbi ed interrogativi che dovranno essere fugati e chiariti dall'autorità giudiziaria c'è l'altro aspetto su cui i genitori chiedono chiarezza: i soccorsi. L'ambulanza, infatti, sarebbe stata allertata dalle forze dell'ordine (pur essendo presenti, secondo la denuncia, al momento del fatto) solo 20 minuti dopo la telefonata che il figlio - nel frattempo anche spostato dal luogo della caduta - ha effettuato alla madre nell'immediatezza dell'evento. I soccorsi sanitari, secondo una prima ricostruzione dei fatti riferita dai denuncianti, sarebbero giunti sul posto 40 minuti dopo il verificarsi dell'incidente, quando il quattordicenne versava già in condizioni disperate tanto che è stata richiesta subito una eliambulanza. Perché è stato spostato? Perché l'ambulanza non è stata chiamata immediatamente? Potrebbe questo ritardo aver aggravato il quadro clinico? Ascanio nelle ore successive ha subito un delicato intervento chirurgico al capo e ancora oggi purtroppo non sta bene. Ma è altrettanto fondamentale ricostruire ed accertare con esattezza anche quello che è successo prima della caduta e immediatamente dopo.

IL SOPRALLUOGO

Ieri mattina, intanto, sul posto si sono recati gli uomini della Scientifica del commissariato di Sora per un primo sopralluogo e per acquisire elementi utili alle indagini e comparare lo stato dei luoghi con le immagini fornite dai legali dei genitori del ragazzo. Come valutare il sequestro dell'intera area così come richiesto dagli avvocati della parte lesa ritenuto indispensabile per i fini probatori. Il triste episodio già dopo le prime ore ha presentato aspetti da approfondire anche per alcune risposte non date che invece i genitori si sarebbero aspettati.