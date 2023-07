Casalvieri, precipita da tre metri mentre gioca con gli amici: ragazzino elitrasportato

Stava giocando con alcuni amici in una zona adiacente il campetto dinanzi la scuola elementare di Casalvieri quando è precipitato per circa tre metri battendo rovinosamente a terra il capo. Il ragazzino si è rimesso però in bicicletta, giusto il tempo di percorrere qualche metro ed arrivare nel centro del paese. Poi si è accasciato a terra.

Proprio in quel momento si trovava a transitare il comandante della stazione, il luogotenente Rossetti, che si è fermato a prestare i primi soccorsi insieme ad alcuni negozianti che hanno assistito alla scena chiamando immediatamente il 118. Sono stati momenti drammatici quelli che hanno preceduto l’arrivo dei soccorsi in ambulanza. Vista la gravità della situazione, però, è stato richiesto l’intervento di una eliambulanza che ha trasportato il ragazzino a Roma.