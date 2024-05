Lunedì 20 Maggio 2024, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 14:49

Un'indagine partita da un rogo, quello divampato il 23 giugno 2019 all’interno di un impianto nell’area industriale di Frosinone specializzato nel recupero e nel riciclaggio di rifiuti solidi urbani e industriali. Mesi di accertamenti e verifiche che hanno portato all'emissione di una serie di misure cautelari da parte del gip del tribunale di Roma su richiesta della Dda.

In nove, residenti tra Lazio, Campania e Friuli, sono finiti agli arresti domiciliari. Contestualmente è scattato il sequestro preventivo per quattro società e per una somma complessiva, giacente sui alcuni rapporti finanziari, pari a circa due milioni e mezzo di euro. Nell'ambito dell'inchiesta sono indagate quarantuno persone, residenti in diverse regioni d’Italia. L'accusa ipotizzata, a vario titolo, è di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, traffico illecito transfrontaliero di rifiuti, smaltimento illecito di rifiuti, sostituzione di persona e trasferimento fraudolento di valori. I provvedimenti sono stati eseguiti stamane dalla polizia e dai carabinieri del Nipaf di Frosinone.

I NOMI

Sono stati posti agli arresti domiciliari Maria Aliperti, 42 anni, nata e residente a Ottaviano (Napoli); Antonio Annunziata (41 anni), nato a Napoli e residente a Terzigno (Napoli); Scilla Gaetani, 44 anni, nata a Udine ma residente ad Aviano (Pordenone); Andrea Papais, 39 anni, nato e residente a San Vito al Tagliamento (Pordenone); Marcello Perfili, 70 anni, nato a Castro dei Volsci e residente a Frosinone; Riccardo Traversa, 51 anni, nato a Terracina (Latina) e residente ad Anzio (Roma); Luana Troiano, 39 anni, nata a Caserta e residente a Sparanise (Caserta); Paolo Vannuccini, 62 anni, nato a Roma e residente a Gradoli (Viterbo); Luigi Varrone, 51 anni, nato a San Cipriano di Aversa (Caserta) e residente a Cancello Arnone (Caserta).