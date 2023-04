Frosidone, cade dal balcone mentre pulisce la caldaia: morta una donna in via Brighindi

Tragedia questa mattina in via Brighindi, nella parte alta di Frosinone, a due passi dalla sede della Provincia. Una donna di 70 anni è precipitata dal balcone di casa. Una caduta che non le ha lasciato scampo. Quando sono arrivati i soccorsi del 118 non c'era più nulla da fare, troppo gravi le lesioni provocate dalla violenza dell'impatto. Da una prima ricostruzione sembra che la donna abbia perso l'equilibrio mentre stava pulendo la caldaia.