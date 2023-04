Domenica 16 Aprile 2023, 09:18 - Ultimo aggiornamento: 10:12

Partito l'iter la costruzione del centro commerciale nell'ex Permaflex. I documenti del nuovo complesso che sorgerà nell'area industriale dismessa, situata al lato del casello autostradale di Frosinone, sono stati inviati alla fine dello scorso gennaio alla Regione Lazio per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'impatto ambientale. Procedimento propedeutico all'ottenimento delle autorizzazioni dopo il cambio di destinazione d'uso. Il progetto è stato presentato dalla società "Elco srl" guidata da Alberto Elisii, imprenditore di Sora, la cui famiglia opera da sempre nel settore della gestione di grandi spazi commerciali, dal centro commerciale "Itaca" di Formia al polo fieristico di Sora. L'investimento stimato per l'ex Permaflex è di circa 42 milioni di euro.

Il centro commerciale "Frosinone Center" si svilupperà su un'area di circa 92mila quadrati, le strutture destinate all'area commerciale, in cemento armato prefabbricato, si svilupperanno su uno e due piani. Gli spazi saranno destinati a marchi noti del commercio, attività per la ristorazione, ci sarà anche un supermercato della catena Conad.

LE INTEGRAZIONI

A fine marzo la Regione Lazio ha richiesto alla società una serie di integrazioni su alcuni aspetti che non risultano essere stati analizzati a sufficienza nello studio preliminare ambientale. Alla Elco srl, tra le altre cose, è stata chiesta un'analisi più approfondita sui carichi inquinanti in atmosfera. Il centro commerciale sorgerà in un'area particolarmente critica per lo smog e la sua apertura comporterà un aumento consistente del traffico veicolare, oltre al resto delle emissioni prodotte dalle attività del centro commerciale. Chiesti anche maggiori dettagli su alcuni aspetti della legge regionale del commercio. sulle opere per il verde e la demolizione dei manufatti esistente dell'ex fabbrica di materassi. La società avrà 45 giorni di tempo per presentare la documentazione integrativa richiesta.

LE OPERE COMPENSATIVE

La "Elco srl" nell'accordo di programma firmato nel 2019 con il Comune e il Consorzio industriale, si è impegnata a realizzare una serie di opere compensative. Una è stata già ultimata: il nuovo parcheggio ferroviario. Per l'altra - la rotatoria al bivio tra la Monti Lepini e l'asse attrezzato (dove c'è la concessionaria Ignarra) - proprio nei giorni scorsi il Consorzio industriale del Lazio ha nominato il responsabile del procedimento nella persona dell'architetto Domenico Montoni. La società infine dovrà realizzare anche la rotatoria di accesso al centro commerciale sulla Monti Lepini e una rotatoria minore di accesso su via Selvotta/via Fermi.