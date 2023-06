Giovedì 15 Giugno 2023, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 09:13

la giunta Mastrangeli conferma il mantenimento di alcuni appuntamenti fissi della cultura, ricorre ai mutui per far fronte ad alcune spese di manutenzione, rinvia il piano assunzioni. Il documento finanziario ed economico più importante dell'anno per il comune di Frosinone è oramai definito e si prepara finalmente ad approdare all'esame del consiglio. A colpi di proroga dei termini il documento che nelle iniziali e più rosee aspettative della giunta Mastrangeli lo si voleva approvare a marzo con un mese di anticipo rispetto alla prima scadenza di aprile, alla fine è slittato a fine giugno dopo l'arrivo di sentenze milionarie che hanno visto soccombere il comune e dopo la necessaria richiesta del parere della Corte dei Conti. Venerdì si terrà la conferenza dei capigruppo che ufficializzerà la data di mercoledì 28. Con il freno a mano tirato dai debiti fuori bilancio,conferma il mantenimento di alcuni appuntamenti fissi della cultura, ricorre ai mutui per far fronte ad alcune spese di manutenzione, rinvia il piano assunzioni. Il documento finanziario ed economico più importante dell'anno per il comune di Frosinone è oramai definito e si prepara finalmente ad approdare all'esame del consiglio. A colpi di proroga dei termini il documento che nelle iniziali e più rosee aspettative della giunta Mastrangeli lo si voleva approvare a marzo con un mese di anticipo rispetto alla prima scadenza di aprile, alla fine è slittato a fine giugno dopo l'arrivo di sentenze milionarie che hanno visto soccombere il comune e dopo la necessaria richiesta del parere della Corte dei Conti. Venerdì si terrà la conferenza dei capigruppo che ufficializzerà la data di mercoledì 28.

LA DELIBERA

Prima dell'approvazione del bilancio sarà fondamentale però approvare la delibera sui debiti fuori bilancio che tante polemiche hanno generato con accuse verso le passate amministrazioni di centro sinistra che avrebbero portato, a distanza di anni, all'emersione di questi debiti frutto di sentenze passate in giudicato. Un monte debiti di circa 10 milioni di euro che sta frenando l'attività amministrativa targata Mastrangeli e sta bloccando investimenti e manutenzione. Dieci anni di lunghi sacrifici per rispettare il piano di rientro dell'ex giunta Ottaviani (di cui Mastrangeli era assessore al Bilancio) non sono quindi bastati per far ripartire un comune alle prese con enormi criticità di manutenzioni. Basti pensare alle condizioni pietose delle arterie cittadine, di alcuni tratti di marciapiedi o della manutenzione del verde. L'assessore al Bilancio, Adriano Piacentini, pur ammettendo le difficoltà del momento, intravede la fine del tunnel: «Con questo documento spiega - garantiamo il pagamento di tutti i debiti pregressi ed andremo ad azzerare le situazioni di passività che siamo chiamati a risolvere. Per quanto riguarda gli investimenti abbiamo acceso un mutuo di 1,2 milioni di euro da destinare prevalentemente alla manutenzione delle strade. Ma particolare attenzione sarà destinata anche all'ornamento e al decoro di alcuni punti della città come via Aldo Moro, la pulizia dei muri cittadini, mentre saranno confermati tutti gli appuntamenti culturali più importanti che si svolgono nel capoluogo».



Ma le difficoltà del comune sono anche legate anche alla voce personale. La macchina amministrativa da anni ha subito uscite per pensionamenti senza attivare i ricambi necessari per via del piano di rientro. Quest'anno erano previste le prime assunzioni ma sempre i debiti emersi hanno bloccato ogni bando di concorso. «L'assunzione di nuovi impiegati ammette Piacentini sarà rinviata all'anno prossimo per mancanza di coperture economiche. Siamo consapevoli delle difficoltà e delle necessità di personale dell'ente e non appena i conti ce lo consentiranno daremo corso alle attese assunzioni». L'approvazione del bilancio arriva a quasi un anno preciso dall'insediamento dell'amministrazione Mastrangeli. Un anno difficile dove, a pesare, come un macigno ancora una volta sono stati i limiti di spesa imposti dai pagamenti dei debiti. Nel 2024, forse, l'auspicato cambio di marcia tanto atteso.

Gianpaolo Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA