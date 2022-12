Alvito: grave incidente, anziana incastrata nell'abitacolo

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 30 dicembre, ad Alvito. Due le vetture coinvolte. Ad avere la peggio sono stati un giovane e la nonna. Il conducente per evitare un frontale è finito infatti nella cunetta laterale. Il ragazzo è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo mentre per estrarre la nonna e soccorrerla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco presenti sul posto insieme a due ambulanze del 118 e all'automedica. Entrambi sono stati trasferiti al pronto soccorso del Santissima Trinità di Sora dove sono stati sottoposti alle cure mediche ed agli esami diagnostici. Fortunatamente non hanno riportato ferite gravi e se la caveranno con una prognosi di alcuni giorni. Illesi i passeggeri dell'altra vettura. Sul posto i carabinieri per i rilievi.