Frosinone, due anni di convegni dell'Archeoclub Val di Comino: oggi ad Alvito la presentazione degli atti

L'Archeoclub d'Italia sede Val di Comino, in collaborazione con il Comune di Alvito e con Italia Medievale, oggi, 23 settembre, alle 18, presso il teatro comunale di Alvito, presenta gli atti dei convegni (terzo volume) contenenti le relazioni sugli argomenti trattati negli incontri del biennio 2020-2022, quando, a causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia, le varie attività culturali si svolgevano anche su piattaforma internet.

Gli argomenti spaziano dalle riflessioni sulle celebrazioni indette per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri e sui possibili collegamenti tra la Divina Commedia e la Visione di frate Alberico da Settefati alla pubblicazione di un inedito articolo di giornale che riporta il testo integrale del discorso che il professore universitario Francesco Flamini tenne ad Alvito nel 1907, in occasione della cerimonia organizzata in ricordo di Mario Equicola, umanista e scrittore nato ad Alvito.

Fanno seguito articoli di approfondimento sul castello di Alvito, sul cimitero napoleonico di Fontechiari, su Maria Magdalena. Il tutto arricchito da poesie di Ester Tullio, che verranno lette da Dionisio Paglia.

Gli argomenti saranno presentati dagli stessi autori degli articoli: Luciano Santoro, Gerardo Vacana, Mariantonietta Cedrone, Giovanna ioli, Rosanna Tempesta, Ferdinando Marfella, Matteo Evangelista Mazzenga, Marianna Rondinelli.

L'introduzione sarà a cura della presidente dell'Archeoclub d'Italia, sede Val di Comino, Rosanna Tempesta.