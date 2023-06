Avvocati e magistrati in campo per dare un calcio al doping

In campo per dare un calcio ad ogni forma di doping e per la legalità in ambito sportivo. E' l'iniziativa che c'è stata sabato a Formia. La giornata è iniziata con l'incontro-studio nella sala Ribaud del comune di Formia dal titolo: Legalità, Sport e Salute. Un incontro con gli studenti tenuto dai magistrati, dagli avvocato dell'ordine di Cassino e dai vari professionisti del settore. Nel pomeriggio alle 17 c'è stato l'incontro di calcio allo stadio di via della Fontana, Maranola di Formia. La partita è terminata 2 a 1 per gli avvocati. Un bel confronto sul campo, poi un abbraccio collettivo e foto ricordo per celebrare la giornata.

"Avvocati contro magistrati, insieme per celebrare lo sport sano per quello che è: rispetto ed aggregazione. Bella giornata all'insegna dello sport, del divertimento e della legalità", è stato il commento degli avvocati.