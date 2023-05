Inchiesta sui fondi sottratti a Montecassino, assolto l'ex abate Pietro Vittorelli

Assolti con formula piena. Si tratta dell'ex abate di Montecassino dom Pietro Vittorelli e suo fratello Massimo. Il processo si è concluso nel pomeriggio di oggi, 16 maggio, al tribunale di Roma. L'ex abate ha risposto di appropriazione indebita, il fratello di riciclaggio. Al centro dell'inchiesta circa 500 mila euro che, per la guardia di finanza di Roma, i due fratelli avrebbero utilizzato illecitamente. I due fratelli non hanno commesso nessun reato e per questo sono stati assolti. Il Collegio difensivo è stato composta dagli avvocati: Sandro Salera, Mattia La Marra e Antonio Bartolo.