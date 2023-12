Incendiata auto di una donna, un uomo ripreso dalle telecamere. A Frosinone a fuoco vettura rubata

Due auto incendiate in nottata nel Frusinate. I carabinieri di Ceccano sono entrati in azione con i vigili del fuoco nelle vicine Frosinone e Arnara. Nel capoluogo, dietro all’ospedale Spaziani, è stata mandata in fiamme una macchina rubata nel parcheggio della stazione ferroviaria e utilizzata con tutta probabilità per qualche furto.

Ad Arnara, invece, la periferica via Selvadonna è stata teatro del rogo di un’auto sotto casa di una donna. Le indagini partono dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Si vedrebbe un uomo scavalcare il cancello e appiccare il rogo con la benzina. Chiaro l’atto di ritorsione nei confronti della proprietaria di casa.