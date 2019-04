© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco i candidati in altri 5 comuni della Ciociaria.saranno in tre a sfidarsi per la fascia tricolore. Si tratta dell'ex sindaco, il dottor Gino Molinari, dell'avvocato Enzo Moriconi e dell'ex sindacalista Cisl ed ex presidente della commissione sanità del Lazio, Luigi Canali.Morolo Verso Orizzonti Nuovi, candidato sindaco Gino Molinari: Tommaso Alteri, Emilio Battisti, Gino Botticelli, Claudia Crescenzi, Claudia Deodati, Giulia Farina, Fabrizio Marocco, Claudia Paris, Daniele Pietropaoli, Francesca Schiavi, Angelo Silvestri detto Angelo, Clarissa Silvestri detta Silvestri.Morolo Futura, candidato sindaco Enzo Moriconi: Anna Maria Girolami, Angelo Costantini, Chiara Evangelisti, Francesca Fiaschetti, Pietro Fiaschetti, Giancarlo Gigli, Alfredo Martini, Massimo Misercola, Gilda Paluzzi, Pierluigi Pietropaoli, Anna Maria Rossi, Ilenia Tennenini.Morolo Unita, candidato sindaco Luigi Canali: Luigi Altobelli, Antonio Bufalini, Sergio De Santis, Maria Campioni, Angelo Fracassa, Pasqualino Grecco, Giovanni Mammetti, Tamara Manni, Antonio Pietropaoli, Chiara Sbaizero, Marisa Scarchilli, Ferdinando Picariello.Si eleggono 12 consiglieri comunali piu' il sindaco di cui 8 in maggioranza e 4 in opposizione., comune sotto i tremila abitanti il sindaco uscente Claudio Guerriero tenta il terzo mandato consentito dalla legge.Uniti per Vico, candidato sindaco Claudio Guerriero: Mauro Benedetto Pelloni, Piero Costantini, Vittorio Di Lelio, Antonio Fanti, Dario Graziani, Giuseppe Minnocci, Amedeo Pacifici, Lea Paniccia, Vanessa Sabellico.Insieme per Vico candidata sindaco Maria Paola Pica: Andrea Terpino, Gregorio Agostini, Valentina Bragalone, Franco Cicalè, Monica Cristofanilli, Maria Fiore, Alessandro Incitti, Paola Rossi, Luciano ValeriAlternativa per Vico, candidato sindaco Davide Giacomini: Franco Sabellico, Adriano Rondinara, Fabio Tuni, Patrizio Tagliaferri, Fabio Paniccia, Stefano Pelloni, Matteo Costantini, Daniele Frioni, Valeria Di Vico, Paolo Antonucci.due candidati a sindaco, Massimo Fiori ed Adriano RomaArnara Bene Comune, candidato sindaco Massimo Fiori: Raffaella Fiori, Roberto Roma, Emanuela Rossi, Diego Cecconi, Giacinta Battaglini, Mario Salvatori, Marco Incitti, Sergio Leva, Tommaso Rossi, Andrea Picarazzi.Libertà e Democrazia, Arnara Viva, candidato sindaco Adriano Roma: Filippo Capogna, Gabriele Incitti, Giacomo Incitti detto Giacomino, Antonio Lozzi, Giovanni Mancini, Raffaella MUcciga, Luigi Ottaviani, Diego Roma, Mickey Taurino, Domenico Testani detto Nico.sono i candidati sindaco, l'uscente Giovanni Vincenzi e CRistian Viselli.Progetto Comune 2.0, candidato sindaco Giovanni Vincenzi: Patrizio Perciballi, Dino Belli, Gaetano Perilli, Roberto Maini, Alessia Carducci, Roberta Stirpe, Domenico Scarapicchia, Davide Valeri, Giulio Di Veronica, Paolo Sementilli.Radici Future: candidato sindaco CRistian Viselli: Antonella Aravini, Davide Bottoni, Franco Fabrizio Kofler, Giorgia De Vellis, Martina Giorgi, Palmina Lisi, Doriano Maini, Luca Persichilli, Guglielmo Paniccia, Marco Sementilli.due i candidati a sindaco: l'uscente Adriano Lampazzi ed il neo eletto consigliere provinciale, Daniele Maura.Giuliano Viva, candidato sindaco Adriano Lampazzi: Alessandro Cologgi, Alessandro Felici, Silvia Gabrielli detta Fasani, Antonio Lampazzi detto Baggianella, Luigi Mastrogiacomo, Stefano Rossi, Agnese Salomone, Silvia Torella, Paolo Tricca, Enrico VendittiAlternativa per Giuliano, candidato sindaco Daniele Maura: Gabriele Violanti, Salvatore Mastropietro detto Salva, Rita Massari, Roberto Di Pofi, Leonardo Coccia, Damiano Panacci, Giorgia Colagiovanni, Giuseppe Gabrielli, Pio Di Fabbio, Fabrizio Bruni.