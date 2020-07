A Veroli si torna a teatro con la rassegna “Chiostro in Scena”. Dopo tre mesi di stop forzato a causa della pandemia, l’associazione ‘Duecento22 - Arti e spettacolo’ che ha in gestione il teatro comunale di Veroli prova a ripartire con un nuovo format estivo, rispettoso delle disposizioni anti Covid.

«Il Covid ha cambiato le nostre regole ma non le nostre passioni – dicono dall’associazione - Reinventarsi è stato l’imperativo, la linfa il vostro affetto ed i vostri apprezzamenti. E siamo di nuovo qui a parlare di Teatro, a fare Teatro, a inventare Teatro con ‘Chiostro in Scena’, frutto di un lungo lavoro corale dell’amministrazione comunale con la sempre Pro loco e la consulta delle associazioni».

Si tratta di quattro appuntamenti che si svolgeranno nel Chiostro di Sant’Agostino a luglio e ad agosto. Si parte stasera, alle 21.30, con ‘Il malato immaginario’ di Moliére, che viene portato in scena dalla Compagnia dell’Accademia del Teatro Studio Frosinone, con la regia di Valerio Germani. Il secondo appuntamento sarà sabato prossimo, sempre alle 21.30, con la compagnia teatrale ‘I Commedianti del Cilindro’ che divertiranno il pubblico con ‘Separati in causa’, regia di Andrea Conti. Gli eventi sono a numero chiuso per un massimo di 45 spettatori. Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione, chiamando ai numeri 340 9109655 Enrico, oppure 389 1762555 Fabrizio.

Domani, a Isola del Liri, a partire dalle 17, si svolgerà il terzo appuntamento targato “Space Music”, un’iniziativa che sta riscuotendo un enorme successo per la sua originalità e per le immagini suggestive che hanno come obiettivo principale lo sviluppo del territorio. Dopo Pescosolido e la Valle del Salto, ecco “Isola Space Music” che avrà come base, la magnifica terrazza della galleria “Pisani” che si affaccia sulla cascata grande. Il dj Alex Pagliaroli, nonché direttore artistico dell’evento targato Joel Music, art & Event, insieme al vocalist Andrea Cianfarani della Ribbon Party Planners, daranno vita ad uno spettacolo unico: musica, interazione, tanti ospiti e bellissime immagini dall’alto e dalle strade del centro storico che verranno diffuse in diretta attraverso le pagine facebook degli organizzatori. Tra i vari ospiti della giornata Alessandro Spaziani con la sua batteria, Ernesto Dolvi, sassofonista e finalista a Italia’s Got Talent e il dj Raffaele Bukowsky.

Nella Rocca Janula di Cassino, nell’ambito dell’iniziativa ’Ciociaria Saperi, Sapori e Suoni’, prosegue la mostra ‘Chèz Benedetto’ di Bruno Donzelli, il primo appuntamento della rassegna dal titolo ’I grandi maestri dell’arte contemporanea raccontano la provincia di Frosinone’ promossa dall’amministrazione provinciale di Frosinone. Bruno Donzelli espone i suoi capolavori in una mostra dal titolo ’Chèz Benedetto’, che prende il nome proprio dal Santo patrono di Cassino, le cui spoglie sono conservate nella meravigliosa Abbazia. La mostra è visitabile fino al 30 agosto.

E’ in programma oggi “GiroBorghi: mangia e cammina tra i borghi ernici Eventi”, l’iniziativa di Itinarrando l’arte camminare raccontando. Una escursione di 13 km con la guida di Alex Vigliani tra i territori di Guarcino, Vico nel Lazio e Collepardo, tre borghi uniti da un tratturo che, in parte, è anche la Via id San Benedetto. Per dettagli e prenotazioni contattare il 380 765 18 94. Abbigliamento comodo e scarpe da trekking anche per la prima uscita di “Sabato coi folletti”, escursione alla scoperta della Selva d’Ecio, il bosco che circonda la Certosa di Trisulti nel Comune di Collepardo.



