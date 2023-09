Incidente durante i lavori sulla linea ferroviaria, operaio rischia una mano

Ricoverato in codice rosso presso il San Camillo di Roma con la mano destra schiacciata in seguito a un grave incidente sul lavoro. È quello che è accaduto questa mattina, martedì 12 settembre, ad Anagni, nei pressi del tratto della linea ferroviaria che passa nel territorio della città dei papi. Protagonista suo malgrado un operaio, 39 anni, dipendente di una ditta che stava in quel momento operando la manutenzione del tratto di binario. Tutto è successo intorno alle 10.30. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente: quello che si sa è che il giovane operaio, per cause ancora da approfondire, ha riportato uno schiacciamento della mano destra, probabilmente rimasta all'interno di una pressa. Rischia di perderne l'uso.

Sul posto, richiamati dalla richiesta di soccorso dei colleghi operai, sono arrivati quasi subito gli uomini del 118.

I medici però vista la gravità della situazione, hanno chiesto subito l'intervento dell'eliambulanza. Che è arrivata pochi minuti dopo, atterrando in uno spiazzo nelle vicinanze del luogo dell'incidente. L'operaio è stato trasportato in codice rosso, anche se non in pericolo di vita, presso il San Camillo per ricevere le cure del caso.