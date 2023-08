Anagni, ennesimo incidente sulla Casilina: tre feriti e traffico in tilt

Tre feriti e traffico a rilento per diversi minuti prima che tutto ritornasse alla normalità. Questo, in estrema sintesi, il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato oggi, giovedì 10 agosto ad Anagni lungo la via Casilina. Protagoniste loro malgrado due auto che, per motivi ancora da stabilire, si sono scontrate. Probabilmente una mancata precedenza ad un incrocio, la velocità e la scarsa visibilità legata alla luce del sole hanno contribuito all'incidente. Poco dopo sono arrivati gli uomini del 118 per prestare soccorso alle persone ferite che per fortuna non versano in gravi condizioni. Anche le forze dell'ordine sono arrivate per effettuare i rilievi necessari a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed a disciplinare il traffico che è tornato normale soltanto dopo diversi minuti.