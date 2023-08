Bambina cade in piscina, trasferita in eliambulanza a Roma

Una bambina di nove anni è stata trasferita in eliambulanza a Roma dopo essere caduta in piscina a Roccasecca, dove si trova in vacanza con la famiglia presso alcuni parenti. Secondo una prima ricostruzione la bimba, di origine francese, stava correndo sul bordo della vasca quando è caduta ha battuto la testa. Immediata la richiesta di soccorso, il personale di Ares 118 ha chiesto l'intervento dell'elicottero e disposto per precauzione il trasferimento al Bambino Gesù di Roma. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, intervenuti per le verifiche del caso, al momento di essere imbarcata sull'eliambulanza la ragazzina era vigile e cosciente.