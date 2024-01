Anagni, scontro tra due auto sull'Anticolana: feriti e traffico in tilt

Un ferito trasportato in ospedale in condizioni gravi ma per fortuna non in pericolo di vita, e il traffico in tilt per diversi minuti prima che tutto tornasse alla normalità. Questo in sintesi il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato ieri sera ad Anagni lungo la via Anticolana all'altezza del bivio per Paliano.

Due auto, per cause ancora da stabilire, si sono scontrate. Sul posto, oltre ai carabinieri ed agli uomini del c118 sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere contorte uno dei due automobilisti, che è stato portato poi all'ospedale. Come detto, in seguito allo schianto il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti prima che tutto ritornasse alla normalità.