A caccia del pirata della strada: «Ha distrutto la mia macchina ed è scappato»

A Ceccano una madre di famiglia chiede aiuto alla comunità per rintracciare un pirata della strada. Domenica scorsa verso le ore 21.20, stando alla richiesta di aiuto lanciata via social, il conducente di una Mini Cooper grigia con tettuccio nero ha tamponato l’auto guidata dal figlio ed è poi scappato via.

L’incidente è avvenuto all’interno della rotatoria di via per Frosinone, situata allo svincolo per l’innesto di via Dante Schietroma. La macchina di proprietà della 49enne ceccanese è stata distrutta e suo figlio ha avuto bisogno di cure mediche. Fortunatamente le conseguenze non sono state ben peggiori.

«Hanno tamponato mio figlio e chi ha provocato l’incidente è scappato, distruggendo la mia macchina - si appella la madre del giovane -. Se qualcuno si fosse trovato lì e avesse preso il numero di targa, può contattarmi, ne ho veramente bisogno». Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo e-mail frosinone@ilmessaggero.it.