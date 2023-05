Scontro fra tre auto lungo la strada Asi a Ceccano: quattro feriti, ragazza elitrasportata

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 25 maggio, tre auto sono state coinvolte in un incidente sulla strada Asi di Ceccano. Ad avere la peggio, elitrasportata all’ospedale San Camillo di Roma, una ragazza con un sospetto trauma cranico. La sua Lancia Musa, a seguito dell’impatto nei pressi del distributore di carburante, è risultata frontalmente distrutta.

Gli altri tre feriti, apparentemente meno gravi, sono stati trasferiti negli ospedali di Frosinone e Alatri. La strada provinciale, famigerata da anni per incidenti con feriti e morti, è stata chiusa dai carabinieri in entrambi i sensi fino alle 20.30. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e, per stabilire la dinamica del sinistro, la polizia municipale di Ceccano.