Ventisei edicole di Roma con il Messaggero portano il giornale a casa

#iorestoacasa... Ce lo stiamo ripetendo come un mantra, per convincerci ad accettare una difficile condizione: fuori la minaccia del coronavirus, qui dentro la mancanza di pezzi di vita. Per molti quel pezzo di vita è il giornale, prezioso contatto con il mondo nei giorni del Covid. A Roma sono già circa cento le edicole (su settecento, il 13 per cento) che ha chiuso temporaneamente. Ci sono zone della città non abitatissime da residenti, ma cuore della vita degli uffici o crocevia turistici di livello mondiale che hanno sospeso l’attività momentaneamente aspettando tempi migliori.

E allora come bene di primaria necessità, il giornale arriva a casa. Per quelli che non possono spostarsi o che prudentemente evitano ogni rischio: per loro un gruppo sempre più folto di edicole romane con il Messaggero ad aiutarle si mettono al servizio per la consegna diretta.

Cliccando qui https://d.ilmessaggero.it/edicole-aperte vedete un primo elenco di edicolanti e dei loro contatti (numero telefonico e/o indirizzo email) pronti ad attivare il nuovo servizio. Le notate subito per il colore arancione : con un clic troverete tutte le informazioni necessarie.

Come fare? Presto detto: il lettore che ha necessità o voglia di farsi recapitare i giornali (quotidiani e/o periodici che siano) presso il proprio domicilio, potrà contattare le edicole che hanno attivo il Servizio trovando i recapiti nel nostro sito oppure pubblicati quotidianamente sul giornale. Una volta individuata l’edicola più prossima la si contatta, si ordina la merce e si prendono accordi per la consegna ed il pagamento. Ogni edicola si organizza come meglio crede con i suoi mezzi per espletare il servizio. Il Messaggero è lo strumento per avere le informazioni necessarie, promuovendo l’aggiornamento in tempo reale delle edicole che continueranno ad aderire.

Gli esercizi che aderiscono sono al momento 26 sparse in più zone della città contraddistinte nella mappa interattiva dal colore arancione. Ad ogni punto sulla mappa corrisponde un’edicola e le informazioni essenziali per entrarci in contatto.

Moltissime le zone raggiunte dal servizio che le edicole aderenti mettono a disposizione: dal Nomentano all’Appio, da San Pietro/Andrea Doria alla zona del centro storico intorno a Piazza Colonna e via del Tritone. Ma anche nella periferia dal Quarto Miglio alla Cecchignola, passando per le più centrali Corso Trieste e Cola di Rienzo.

