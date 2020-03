Coronavirus Roma, «Dalla mia edicola registro video con buone notizie»

Le vendite «dei quotidiani in questa zona sono raddoppiate, ora acquista i giornali anche chi prima non leggeva e la mia speranza, da appassionata di letteratura, è che dopo l'emergenza continuino a venire in edicola, perché leggere rende liberi». Moglie e mamma di una bimba di 7 anni, laureata in Lettere, edicolante dopo un'esperienza da manager, ha deciso 5 anni fa di iniziare una nuova avventura lavorativa «nonostante il settore fosse in crisi ma la passione mi ha spinto ha rilevare l'edicola di via San Giorgio Morgeto, a Osteria del Curato». È riuscita a risollevare le sorti del negozio e oggi per combattere il Covid-19 ogni giorno pubblica video su Facebook con le buone notizie.

Mariangela De Masi, 39 anni, anche lei in prima linea, quasi in trincea?

«Ne sono fiera, l'informazione cartacea è fondamentale, la gente deve riabituarsi a leggere non solo quello che è online, ci vogliono approfondimenti per tenersi informati e per allenare la mente, altrimenti anche la cultura si riduce a slogan»

È appassionata di cultura?

«Sono laureata in Lettere, prima lavoravo in una grande azienda poi ho deciso di sfidare me stessa e scommettere su un'edicola che non andava bene, sono riuscita a farla ripartire e anche in questi giorni di emergenza le vendite vanno molto bene».

Vendite aumentate a Osteria del Curato

«Almeno in questo quartiere sì, ho notato che compra giornali anche chi prima si accontentava di leggere qualche titolo sui social network. La mia speranza è che questa sia l'occasione per invogliare sempre più persone a leggere. Ho anche una stampante, così anche molti genitori vengono a stampare i compiti dei propri figli».

Ha una mascherina di cotone, come mai?

«Le altre non si trovano, quella che indosso me l'ha cucita una mia cara amica, ho messo a terra una striscia adesiva per far rispettare la distanza di sicurezza, molti vengono volentieri nella mia edicola anche a pagare le bollette o fare ricariche telefoniche perché è un chiosco all'aperto e lo preferiscono ai luoghi chiusi. Prendono il giornale e vanno via velocemente, niente più chiacchiere insomma e per questo ho inventato la rubrica su Facebook Accadde oggi».

Cura una rubrica su Facebook per i suoi clienti? E di cosa parla?

«Ogni giorno registro un video e racconto una notizia positiva accaduta tanti anni fa perché dobbiamo risollevarci il morale, si devono rispettare i morti, ma bisogna anche farsi forza e pensare a quando l'emergenza sarà finita».

Insomma, lei non si perde mai d'animo?

«Mai e sono fiera di essere un'edicolante in questo periodo di crisi profonda, il fatto che abbiano riconosciuto come servizio pubblico il nostro lavoro mi riempie di orgoglio e sento la responsabilità del mio ruolo, guai a mollare».

