Terni. A Piediluco riapre l'edicola Il nuovo gestore: «Una scommessa da vincere»

Dopo la chiusura di diversi mesi che hanno lasciato senza informazione sia gli abitanti di Piediluco che quelli delle zone limitrofe ha riaperto l'edicola. Riccardo Bartolucci (Riccardone) ci ha scommesso su, per lui, nuovo lavoro. Lo ha fatto interessandosi giorno dopo di giorno dell’iter burocratico fino all’agognata apertura. «Proprio è così- spiega Bartolucci- comincerò con la vendita dei quotidiani per poi allargarmi alle riviste ed anche nella vendita di libri locali che ce ne sono diversi e sono molto richiesti dai turisti». Tifosissimo delle Ternana e dell’Inter non nasconde che questo lavoro lo sente dentro e che gli darà delle belle soddisfazioni. Ritorna, quindi, l’informazione in periferia dopo che per 11 anni l’edicola era stata gestita da un giovane reatino Alessandro Burattini che tutte le mattine partiva dalla sua città per venire nel paese del lago. Poi la stanchezza e l’addio all’edicola che adesso passa nelle mani di Riccardo.«Non mi limiterò soltanto- prosegue il gestore- della vendita del cartaceo ma pure dei cimeli della Ternana, per esempio le maglie che hanno indossato i giocatori ed addirittura le figurine dei professionisti». Un pensiero particolare ai bambini che troveranno in mostra presso l’edicola i peluche più richiesti. «La mia edicola- riprende- deve avere tutte le cose che possono interessare alla gente. Vivere soltanto di vendita di giornali non è possibile, allora bisogna adattarsi al mercato e fare dell’edicola una piccola merceria dove si vende di tutto». Tra pochi mesi arriverà l’estate e Bartolucci non vede l’ora che arrivi per capire se la sua scelta sia stata più o meno giusta «comunque vada- spiega- ho dato il mio piccolo contributo al paese che rischiava di non avere più l’informazione». L’edicola non è solo vendita di giornali ma punto di incontro per le persone con commenti sui fatti che accadono in città.