Accelera l’operazione maxi-sconti al supermercato sui beni di prima necessità. Ieri sera si sono ulteriormente avvicinate le posizioni di imprese produttrici e grande distribuzione (in primis Federalimentare e Federdistribuzione), chiamate al ministero delle Imprese e del Made in Italy dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo. Non ci sarà un decreto, né un vero e proprio tetto ai prezzi, impossibile viste le regole antitrust, ma un protocollo in cui ognuno si impegnerà a fare la sua parte. L’industria si è presa almeno un paio di giorni per le ultime riflessioni. Ma secondo il ministro Adolfo Urso la firma arriverà a giorni, massimo entro Ferragosto. Poi, come anticipato da Il Messaggero, a ottobre scatterà il trimestre con il cosiddetto “paniere a prezzi calmierati”.