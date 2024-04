Stellantis, Tavares: «Non ce ne andremo, chi farà entrare i cinesi sarà responsabile»

"Le fake news aprono la finestra per fare entrare i cinesi, ma noi abbiamo intenzione di rafforzare la nostra leadership nel Paese", ha aggiunto Tavares. "Vogliamo aiutare i lavoratori a combattere contro queste fake news. Con grande rispetto e in modo amichevole voglio dire che non posso che chiedervi, pregarvi, supplicarvi, di chiuderla con le fake news e lasciare lavorare le persone che meritano il nostro sostegno. Se non facciamo questo cambiamento scompariremo perché è la legge darwiniana" ha affermato l'ad di Stellantis.

Stellantis, Tavares incontra i sindacati: chiedono un'auto per Mirafiori per ​raggiungere le 200mila unità prodotte

"Siamo in grado di tenere testa ai competitor cinesi, se qualcuno vuole introdurre competitor cinesi sarà responsabile delle decisioni impopolari che dovranno essere prese". Lo ha detto Carlos Tavares ad di Stellantis.