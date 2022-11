«La priorità è il caro bollette». Giorgia Meloni lo aveva messo in chiaro fin dalla campagna elettorale, fino a che la frase è diventata un mantra durante i primi giorni del nuovo governo. Oggi il Consiglio dei Ministri ha messo in campo 9 miliardi di euro ricavati dalle modifiche alla Nadef, proprogando alcune misure già messe varate dal governo Draghi, in alcuni casi rafforzandole. Non mancano provvedimenti di altra natura, come l'annunciato e discusso aumento del tetto al contante e le modifiche al superbonus per le ristrutturazioni. Le misure punto per punto.