Caro prezzi estate, dai voli agli hotel è «stangata turismo»: l'Italia è più cara di Francia, Spagna e Grecia

Non bastava il caldo, ora tocca anche al prezzi. Il turismo, italiano e non solo, deve fare i conti con i costi che aumentano. In Europa l'inflazione ha riguardato soprattutto Spagna, Grecia e Francia.

Nella Penisola, sono cinque le regioni con i prezzi più alti: Lombardia, Toscana, Lazio, Campania e Molise. La conferma arriva dai dati delle ultime rilevazioni di Demoskopika.