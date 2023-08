Bonus trasporti, il 1° settembre nuovo clickday: a quanto ammonta il contributo, chi ne ha diritto e come fare domanda

Bonus trasporti

Chi ad agosto non è riuscito ad ottenere il Bonus trasporti - il contributo di 60 euro per biglietti e abbonamenti sui mezzi pubblici - avrà una nuova opportunità di farne richiesta. Il 1° settembre, infatti, sarà aperta una finestra per consentire agli aventi diritto di beneficiare del sussidio. I fondi, per cui sarebbe stato teoricamente possibile fare domanda fino al 31 dicembre 2023, sono andati esauriti il 4 agosto, con l’emissione di 1.875.600 codici. Il Ministero del Lavoro ha però fissato un clickday per il 1° settembre, nel quale sarà possibile usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023.

