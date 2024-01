Assegno unico, aumenti in arrivo: a chi spettano i nuovi importi, requisiti e soglie Isee. La tabella con le simulazioni

Il nuovo anno porta un Assegno unico più ricco e forse con nuovi criteri di erogazione. Grazie alla rivalutazione per l'inflazione, infatti, non solo le pensioni, ma anche il contributo universale per i figli crescerà. E questo significa che le famiglie potranno avere una piccola boccata d'ossigeno in più, dopo gli aumenti del costo della vita continuati senza sosta, anche se a un ritmo più lento rispetto al passato, negli ultimi mesi.