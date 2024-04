Venerdì 12 Aprile 2024, 00:06 - Ultimo aggiornamento: 00:09

Il Tesoro torna a puntare sulla luna di miele delle famiglie italiane con i titoli del debito pubblico. E lo fa con la quarta tranche di Btp Valore, con premio fedeltà maggiorato, annunciata ieri per i piccoli risparmiatori in meno di un anno. Da giugno del 2023 sono stati già raccolti quasi 54 miliardi di euro. E se anche l’emissione che scatterà il 6 maggio confermerà i livelli record visti a febbraio, vorrà dire che si supereranno i 70 miliardi di titoli a misura di famiglia in 11 mesi. Tanto per confermare il passo segnato già nel 2023 quando i risparmiatori hanno acquistato oltre 100 miliardi di euro di titoli di Stato, secondo i dati Bankitalia, per raggiungere un nuovo traguardo storico dall'introduzione dell'euro (324,752 miliardi detenuti in portafoglio). Questo vuol dire che secondo alcune stime la quota di debito italiano in mano a famiglie e imprese non finanziarie sul totale in circolazione risulta almeno pari a 13,7%. Un livello non così lontano dal 20% considerato dal Tesoro un obiettivo da raggiungere per un Paese come l’Italia campione di risparmio.

LE CONDIZIONI

«Questa emissione speciale», ha sottolineato il ministero nella nota, «offre l'opportunità di investire in uno strumento di grande successo come il Btp Valore, sia a chi non ha ancora avuto modo di sottoscriverlo nel precedente collocamento, sia a tutti i piccoli risparmiatori e affini a cui è dedicato». Dunque si tratta di una tranche di recupero per chi è rimasto fuori dall’ultimo giro, ma anche di un’occasione per sostituire un Btp Italia in circolazione. L’opportunità può essere poi particolarmente ghiotta per i risparmiatori, visto che le ultime notizie macroeconomiche e sull’inflazione hanno fatto risalire i rendimenti obbligazionari, con il Btp decennale tornato sopra il 3,8%.

Ma vediamo come funzionerà il nuovo Btp Valore. Il titolo avrà durata sei anni, esattamente come quello precedente, con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo di step-up: tre anni più tre. Cambia, invece, è il premio extra finale, pari allo 0,8%, un po’ più tondo rispetto al precedente 0,7%. Un altro modo per rendere ancor più appetibile il titolo.

L’ESCLUSIONE DALL’ISEE

L’investimento, come nelle precedenti emissioni, potrà partire da un minimo di 1.000 euro, «avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto», ha spiegato la nota. entro la chiusura del 10 maggio. I tassi minimi garantiti nei primi tre anni e nel successivo triennio, insieme al codice Isin del Btp Valore, verranno comunicati venerdì 3 maggio (per il Btp Valore di marzo erano fissati a un tasso minimo garantito del 3,25% per i primi tre e del 4% dal quarto in poi). Come per le precedenti emissioni il bond potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

La tassazione, come per tutti i titoli di Stato (italiani e non) sarà al 12,5% –anziché al 26% di quasi tutte le altre rendite finanziarie – e ci sarà l’esenzione dalle imposte di successione. Inoltre, come previsto dalla legge di bilancio per il 2024, è prevista l’esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro, al completamento dell’iter di attuazione della misura.