Volandia apre allo Spazio e ancora partnership con American Airlines

Ultimo aggiornamento: 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Il Parco e Museo del Volo di Volandia si trova a Somma Lombardo, nella provincia di Varese, a ridosso dell'Aeroporto di Milano-Malpensa,. Il complesso si trova all'interno del Parco del Ticino.Il taglio del nastro è affidato all'ex astronauta italiano,che vive negli Stati Uniti,, sponsor della manifestazione. Dopo tre missioni, di cui l'ultima poco meno di due anni fa alla volta della ISS (Stazione Spaziale Internazionale), con una durata complessiva di 313 giorni, 2 ore e 36 minuti nello spazio,Paolo Nespoli,. Queste sono alcune delle curiosità di cui parlerà l'ex astronauta italiano appunto nella conferenza iniziale del programma. Una serie di "Incontri" che proseguiranno fino al 16 giugno, con un calendario ricco che spazia, è il caso di dire,Nel nuovo percorso espositivo del padiglione,e la cui ricostruzione a Volandia è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione di 15 studenti del progetto alternanza scuola-lavoro, coinvolti per ben 1600 ore.Oltre alla presenza del mock-up sempre in scala 1:10 della russa Soyuz, ancora oggi utilizzata per rifornire di materiale e di uomini la Stazione Spaziale Internazionale.. Un importante risultato figlio della collaborazione con l'associazione IPMS di Legnano che ha sede proprio al Parco e Museo del Volo.Nella prossima stagione estiva, American Airlines